Πέφτει η αυλαία στη δίκη της Χρυσής Αυγής - Πότε ανακοινώνεται η απόφαση στο Εφετείο

Την Παρασκευή 27/2/2026 και ώρα 09.00 π.μ. θα ανακοινωθεί η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθήνας για τη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ήδη συνδικάτα, μαζικοί φορείς, κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις και σύλλογοι έχουν αρχίσει να καλούν σε συγκέντρωση έξω από το Εφετείο.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την ολοκλήρωση της τετραήμερης αγόρευσής της, πρότεινε την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως ακριβώς είχε κριθεί και σε πρώτο βαθμό, κάνοντας λόγο για «Εγκληματική οργάνωση με ναζιστική ιδεολογία. Αυτό ήταν το κίνητρό τους».

Με αφορμή τον δικαστικό επίλογο, ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη, Κώστας Παπαδάκης, έδωσε στη δημοσιότητα κείμενο που περιέχει στατιστικά στοιχεία για τη δίκη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πλησιάζουμε στο τέλος της μεγαλύτερης σε διάρκεια δίκης στην ελληνική ιστορία, πεντέμισι χρόνια στον πρώτο βαθμό και σχεδόν τέσσερα στον δεύτερο. Είναι παράλληλα η πρώτη δίκη στον κόσμο που δικάζει τη ναζιστική εγκληματική βία μετά την δίκη της Νυρεμβέργης και, κατά συνέπεια, μια δίκη με στραμμένο το παγκόσμιο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά των δημοκρατικών κοινωνιών και του αντιφασιστικού κινήματος, όσο και από την πλευρά εκείνων οι οποίοι επενδύουν στην ανοχή της ναζιστικής εγκληματικής βίας, καθώς βέβαια επιδιώκουν την επανανομιμοποίηση του ναζισμού στις χώρες που δεν είναι νόμιμος ακόμα και ως ιδεολογία και ως κόμμα. Είναι αναμφισβήτητα μια δίκη πολιτική με ευρύτατο ενδιαφέρον, αλλά όχι δίκη πολιτικής δίωξης.

Γιατί η δίκη είναι πολιτική, όπως και κάθε άλλη δίκη που διεξάγεται ή θα διεξαχθεί, εφόσον το ενδιαφέρον της είναι ευρύτερο από τα ατομικά διακυβεύματα των εννόμων αγαθών που έχουν πληγεί στην υπόθεση αυτή και αφορά συνολικά ευρύτατα και διαχρονικά την κοινωνία, διότι οι επιπτώσεις της είναι προφανείς. Πολιτική δίκη όμως δεν σημαίνει πάντα “πολιτική δίωξη”, όπως η άλλη πλευρά επιθυμεί πονηρά να ταυτίσει.

Δεν σημαίνει δηλαδή ότι, επειδή είναι μια δίκη που εξαιτίας του αποτελέσματος της επιδρά στην κοινωνία, έχει οργανωθεί μετά από συνωμοσία των διωκτικών μηχανισμών εναντίον των κατηγορουμένων. Άλλωστε το Ποινικό Δίκαιο είναι και πρέπει να είναι Δίκαιο πράξεων και όχι προθέσεων και φρονημάτων, δίκαιο ευθύνης ατομικής και όχι συλλογικής, δίκαιο ευθύνης πραγματικής και όχι αντικειμενικής, δίκαιο ευθύνης ποινικής και όχι πολιτικής. Με αυτές τις αρχές διεξάγεται η δίκη, με αυτές τις αρχές αξιώνουμε από το δικαστήριο μια δίκαιη απόφαση.

Είναι λοιπόν και η δίκη με την μεγαλύτερη σε διάρκεια Εισαγγελική αγόρευση στην ιστορία του ελληνικού κράτους, τεσσάρων ημερών, η διάρκεια του πρώτου βαθμού ήταν από 20.04.2015 μέχρι 20.10.2020 και του δεύτερου βαθμού από 15.06.2022 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση 27.2.2026, και όσο πάει μετά».

