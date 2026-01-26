Μενού

Πέφτουν «ντόμινο» τα δέντρα από την κακοκαιρία: Εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα

Σειρά προβλημάτων, μεταξύ αυτών πτώσεις δέντρων προκαλεί τη νέα κακοκαιρία που σαρώνει, μεταξύ άλλων περιοχών, και την πρωτεύουσα.

Πτώση δέντρου
Πτώση δέντρου | Orange Press
Σειρά προβλημάτων προκαλεί τη νέα κακοκαιρία που σαρώνει, μεταξύ άλλων περιοχών, και την πρωτεύουσα, ενώ τις τελευταίες ώρες η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα.

Οι εικόνες που μεταφέρει το Orange Press Agency είναι από την οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε δύο οχήματα.

 

