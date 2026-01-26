Πέφτουν «ντόμινο» τα δέντρα από την κακοκαιρία: Εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα

Σειρά προβλημάτων προκαλεί τη νέα κακοκαιρία που σαρώνει, μεταξύ άλλων περιοχών, και την πρωτεύουσα, ενώ τις τελευταίες ώρες η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα.
Οι εικόνες που μεταφέρει το Orange Press Agency είναι από την οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε δύο οχήματα.
