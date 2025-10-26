Πειραιάς: Άγνωστοι εισέβαλαν σε διαμέρισμα και έδεσαν 62χρονο

Στιγμές αγωνίας έζησε το βράδυ του Σαββάτου 62χρονος στον Πειραιά, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του και τον έδεσαν προκειμένου να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο διαμερίσματος στην οδό Καραολή και Δημητρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Αφού μπήκαν στο εσωτερικό, ακινητοποίησαν τον 62χρονο ένοικο και τον έδεσαν στα χέρια και στα πόδια με σχοινί.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα, η αξία των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άνδρας δεν τραυματίστηκε.