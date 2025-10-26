Πειραιάς: Άγνωστοι εισέβαλαν σε διαμέρισμα και έδεσαν 62χρονο

Στιγμές αγωνίας έζησε το βράδυ του Σαββάτου 62χρονος στον Πειραιά, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του και τον έδεσαν προκειμένου να τον ληστέψουν.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο διαμερίσματος στην οδό Καραολή και Δημητρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
Αφού μπήκαν στο εσωτερικό, ακινητοποίησαν τον 62χρονο ένοικο και τον έδεσαν στα χέρια και στα πόδια με σχοινί.
Στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα, η αξία των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο άνδρας δεν τραυματίστηκε.
- Επίθεση στον Μάκη Βορίδη στο κέντρο του Ηρακλείου: Δέχθηκε «βροχή» από αυγά και πέτρες σε εστιατόριο
- Κηδεία Σαββόπουλου: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις: Απούσα η αντιπολίτευση
- Δεν ξανάγινε: Μητέρα διαγωνιζόμενης στο Voice παρακαλούσε να «κόψουν» την κόρη της - Δεν θέλει να γίνει τραγουδίστρια
- Αριστεροχουντισμός και σοσιαλισμός: Μια... Ωδή στο Διονύση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.