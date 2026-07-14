Ένα ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου, εντός αυτοκινήτου σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Μήλου στον Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 28χρονο άνδρα και μια 24χρονη γυναίκα. Το ζευγάρι εντοπίστηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί και στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24 ο θάνατος του ζευγαριού φαίνεται ότι προκλήθηκε από αναθυμιάσεις, όπως φαίνεται να εκτιμά αρχικά ο ιατροδικαστής.

Το ζευγάρι, είχε αφήσει ανοιχτή τη μηχανή του οχήματος και το air condition και είχαν κλείσει εντελώς το γκαράζ.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Τζάνειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους παραμένουν άγνωστες.

Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σε αυτό το γκαράζ βρέθηκαν νεκροί οι δύο νέοι