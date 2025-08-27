Πειραιάς: Αστυνομικοί διέσωσαν 5χρονο από μπαλκόνι που ήταν κλειδωμένος στο σπίτι

Αστυνομικοί στον Πειραιά διέσωσαν πεντάχρονο αγοράκι από μπαλκόνι, το οποίος ήταν ολομόναχο και κλειδωμένο στο σπίτι.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Mega, μία αστυνομικός, μητέρα 3 παιδιών, σκαρφαλώνει στους ώμους συναδέλφου της και προσπαθεί να φτάσει στο μπαλκόνι διαμερίσματος, στα Καμίνια, όπου βρίσκεται ολομόναχο ένα πεντάχρονο παιδί.

Η αστυνομικός καταφέρνει να πιαστεί από τα κάγκελα του μπαλκονιού και ο κόσμος από κάτω ξεσπά σε χειροκροτήματα ανακουφισμένος. Όλη αυτή την ώρα το παιδί περίμενε με ψυχραιμία τη βοήθεια των αστυνομικών.

Στα πλάνα που εξασφάλισε το Live News αποτυπώνονται οι στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης, όταν κάτοικοι της περιοχής είδαν το ανήλικο αγόρι ολομόναχο στο μπαλκόνι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε και ξεκίνησε η επιχείρηση.

Όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας, το παιδί τις τελευταίες μέρες έμενε με τη μεγάλη αδερφή του καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών.

Η 19χρονη αδερφή του παιδιού βγήκε από το σπίτι και καθυστέρησε να επιστρέψει. Το πεντάχρονο αγόρι παρέμεινε μόνο για μία και πλέον ώρα, όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει.

Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου και συμπλήρωσε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι.

Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι.

Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Η 19χρονη αδερφή του πεντάχρονου παιδιού φέρεται να είχε βγει και πήρε την απόφαση να κλειδώσει στο σπίτι το μικρό αδερφάκι της που φοβισμένο έψαχνε για βοήθεια.

Μάλιστα, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μείνει στο νοσοκομείο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή.

«(Μας είχαν αφήσει) εμένα με την αδερφή μου την μεγάλη και την μικρή, όχι τον μικρό. Αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω, μας είχανε πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», είπε.