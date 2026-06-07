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Πειραιάς: Βίντεο καταγράφει άνδρα που επιχειρεί να πέσει από τον 6ο - Σώζεται τελευταιά στιγμή από αστυνομικό

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που άνδρας ετοιμάζεται να βάλει τέλος στη ζωή, πηδώντας από τον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά.

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Στιγμιότυπο από το βίντεο με τον άνδρα που επιχείρησε να πέσει από κτίριο στον Πειραιά
Στιγμιότυπο από το βίντεο με τον άνδρα που επιχείρησε να πέσει από κτίριο στον Πειραιά | Ελληνική Αστυνομία
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Ένα συγκλονιστικό βίντεο έρχεται στο φως, στο οποίο άνδρας καταγράφεται στο χείλος του κενού, να ετοιμάζεται να βάλει τέλος στη ζωή του, πηδώντας από τον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα το φως που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική  Αστυνομία καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικός αποτρέπει τον άνδρα από το να πέσει στο κενό.

Στο βίντεο ακούγεται ο αστυνομικός να του λέει «άκουσε με όλα θα πάνε καλά αδερφέ, για το καλό σου είμαστε εδώ».

 

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