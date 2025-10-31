Πειραιάς: Διασωληνωμένη η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αττικόν» νοσηλεύεται 72χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Πέμπτης στον Πειραιά, όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο τη στιγμή που αποβιβαζόταν.

Οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του ποδιού της, καθώς τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν εκτεταμένα και απειλητικά για τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη εγκλωβίστηκε στην πόρτα του οχήματος την ώρα που κατέβαινε, με αποτέλεσμα ο οδηγός –ο οποίος δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό– να την παρασύρει για αρκετά μέτρα.

Ο οδηγός συνελήφθη και κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι δεν κατάλαβε πώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.