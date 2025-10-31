Μενού

Πειραιάς: Διασωληνωμένη η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο

H 72χρονη είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και δίνει μάχη μετά τον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού.

Reader symbol
Newsroom
λεωφορείο πειραιάς
Η 72χρονη παρασύρθηκε από λεωφορείο | Glomex / Mega TV
  • Α-
  • Α+

Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αττικόν» νοσηλεύεται 72χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Πέμπτης στον Πειραιά, όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο τη στιγμή που αποβιβαζόταν.

Οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του ποδιού της, καθώς τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν εκτεταμένα και απειλητικά για τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη εγκλωβίστηκε στην πόρτα του οχήματος την ώρα που κατέβαινε, με αποτέλεσμα ο οδηγός –ο οποίος δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό– να την παρασύρει για αρκετά μέτρα.

Ο οδηγός συνελήφθη και κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι δεν κατάλαβε πώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ