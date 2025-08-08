Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται από το πρωί «κολλημένοι» στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς λόγω του απαγορευτικού απόπλου δεν υπάρχει σαφή εικόνα για το αν και πότε θα αναχωρήσουν τα πλοία τους.

Παρά την κορύφωση της εξόδου των αδειούχων και την πληρότητα 100% στα περισσότερα δρομολόγια, επικρατεί σύγχυση και έλλειψη ενημέρωσης.

Λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, επιβεβαιώθηκε το απαγορευτικό απόπλου εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, το απαγορευτικό ισχύει για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, τουλάχιστον έως τις 13:00, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης.

Διαβάστε ακόμα: Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω θυελλωδών ανέμων

Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι λίγο μετά τις 12:00 αναμένεται να υπάρξει πιο σαφής εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στα πελάγη, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση για την άρση ή παράταση του απαγορευτικού.