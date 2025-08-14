Πειραιάς: Έριξαν γιαούρτια στο Λιμεναρχείο στην άφιξη του Crown Iris

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πειραιά, όπου εργατικά σωματεία και το ΠΑΜΕ διαμαρτυρήθηκαν για τον απόπλου του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, καταγγέλλοντας πως μεταφέρει στρατιώτες των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ.
Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ολοκληρώθηκε όταν διαδηλωτές από τα εργατικά σωματεία άρχισαν να πετούν γιαούρτια στο Λιμεναρχείο Πειραιά, την ώρα που η Τροχαία ανακοίνωσε πως διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορίας.
Έξω από την πύλη Ε12 βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεν καταγράφηκε ένταση ανάμεσα σε διαδηλωτές και ΜΑΤ, ενώ τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.