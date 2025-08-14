Μενού

Πειραιάς: Έριξαν γιαούρτια στο Λιμεναρχείο στην άφιξη του Crown Iris

Εργατικά σωματεία στον Πειραιά κατήγγειλαν πως στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονταν στρατιώτες του Ισραήλ.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πειραιά, όπου εργατικά σωματεία και το ΠΑΜΕ διαμαρτυρήθηκαν για τον απόπλου του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, καταγγέλλοντας πως μεταφέρει στρατιώτες των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ολοκληρώθηκε όταν διαδηλωτές από τα εργατικά σωματεία άρχισαν να πετούν γιαούρτια στο Λιμεναρχείο Πειραιά, την ώρα που η Τροχαία ανακοίνωσε πως διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορίας.

Έξω από την πύλη Ε12 βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεν καταγράφηκε ένταση ανάμεσα σε διαδηλωτές και ΜΑΤ, ενώ τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

 

