Πειραιάς: Φωτιά σε σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους - Υπέστησαν σοβαρές ζημιές

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά, όταν ξέσπασε φωτιά σε αγκυροβολημένα πολυτελή σκάφη.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον τρία γιοτ υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ ένα εξ αυτών καταστράφηκε ολοσχερώς και βυθίστηκε. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα σκάφη, παρά τις προσπάθειες των συνεργείων πυρόσβεσης.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος και εξαπλώθηκε με ταχύτητα στα γειτονικά πολυτελή γιοτ.
Στο σημείο επιχείρησαν είκοσι πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες προκειμένου να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.
