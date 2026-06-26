Πειραιάς: Η απόφαση του δικαστηρίου για το θάνατο της 19χρονης Νεφέλης

Το τριμελές πλημμελειοδικείο Πειραιά έξι χρόνια μετά την φωτιά που ξέσπασε σε καφέ και έχασε την ζωή της η 19χρονη εργαζόμενη Νεφέλη έκρινε αθώους τους δύο κατηγορούμενους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και ένοχο τον ιδιοκτήτη του καφέ για εμπρησμό από αμέλεια. Η ποινή που επέβαλλε η έδρα στον επιχειρηματία είναι 3 χρόνια με 3ετη αναστολή και καταβολή εγγυοδοσίας 5.000 ευρώ.

Στο άκουσμα της απαλλακτικής εισαγγελικής πρότασης η μητέρα της 19χρονης Νεφέλης ψέλλιζε μόνο μια λέξη: «Ψέματα». Περίμενε καρτερικά έξι χρόνια να εκδικαστεί η υπόθεση και τώρα άκουγε πως η κόρη της, η Νεφέλη της, έπρεπε να είχε κρίση και ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης της ζήτησε να μπει μέσα να πάρει κάτι, εκείνη θα έπρεπε να μη μπει ξανά μέσα στο κατάστημα.

Στο «αθώος», πλέον, η μητέρα της Νεφέλης δεν μπορούσε καν να αντιδράσει. Είχε παγώσει όπως τότε που της είπαν πως η Νεφέλη ήταν εγκεφαλικά νεκρή και πήρε την απόφαση να δώσει ζωή με την δωρεά των οργάνων της.

Τέσσερις άνθρωποι σώθηκαν. Η Νεφέλη της, όμως, χάθηκε και χθες (25/6) άκουσε πως δεν είχε και κρίση. Χθες στην ακροαματική διαδικασία μόνο ένας μάρτυρας ήταν διστακτικός απέναντι στην μητέρα της Νεφέλης.

Μόνο ένας της ζήτησε συγγνώμη. Ήταν ένας μπαμπάς που είχε πάει το παιδί του στην παιδική χαρά το πρωινό του Ιουλίου που κάηκε η Νεφέλη. Η παιδική χαρά είναι πίσω από το κατάστημα. Εκεί έβλεπε το παραθυράκι της τουαλέτας που είχαν εγκλωβιστεί η Νεφέλη και ο Ζηνόβιος όταν αναζητούσαν διέξοδο, λίγο αέρα.

Ηταν ο τελευταίος άνθρωπος που άκουσε τις κραυγές της Νεφέλης και του Ζηνοβίου και όταν χθες κατέθετε, έσκυβε το κεφάλι από σεβασμό στην μητέρα και δισταγμό που μετέφερε στην αίθουσα τα τελευταία λόγια της κόρης της. «Θα καούμε ζωντανοί, βοήθεια»!

Και ο πολίτης αμέσως κάλεσε την πυροσβεστική, φώναζε στους εγκλωβισμένους νέους να βρέξουν τα ρούχα τους, τους έδινε κουράγιο, τους έλεγε πως όλα θα πάνε καλά, και χθες 6 χρόνια μετὰ αισθανόταν άσχημα αυτός ο γλυκύτατος ανθρωπος χωρίς να φταίει, μόνο γιατί δεν μπόρεσε να κάνει κάτι, να τους σώσει. Ήταν ο μόνος με ενσυναίσθηση μέσα στην αίθουσα.

Το τηλεφώνημα των 59 δευτερολέπτων και τα αναπάντητα ερωτήματα

Στην πρώτη δικάσιμο ο κατηγορούμενος είχε μιλήσει στην κάμερα του alpha και υποστήριξε πως ποτέ δεν άφηνε φακέλους με χρήματα στην Νεφέλη. Τα μηνύματα στο κινητό της 19χρονης τον διέψευσαν. Αλλά αυτά δεν ενδιέφεραν κανέναν.

Για ένα λεπτό μιλούσε στη Νεφέλη στο τηλέφωνο και κλείνοντας η 19χρονη έτρεξε στο εσωτερικό του καταστήματος να πάρει κάτι από το πατάρι. Ποτέ δεν θα μάθουμε τί, αλλά σίγουρα η κοπέλα εκτελούσε εντολή του ιδιοκτήτη, αυτό υποστηρίζει η οικογένεια της, αυτό λέει ο εγκαυματιας νεαρός που επιχείρησε να την βγάλει και μίλησε μαζί της, αυτό λέει η λογική.

«Οι νόμοι είναι αθερινόδιχτα, τα μεγάλα ψάρια ξεγλιστρούν»

Η δικηγόρος της οικογένειας της Νεφέλης Ειρήνη Μαρούπα λίγες ώρες μετά την απόφαση δήλωσε στο Reader.gr:

«Δικαιοσύνη ώρα μηδέν. Η δικαιοσύνη είναι το ύστατο καταφύγιο του αδικούμενου. Όταν κι εκεί δεν βρίσκει το δίκιο του, δεν ξέρω τι μένει. Γιατί η λειτουργία της δικαιοσύνης είναι πρώτιστα αποκαταστατική, έχει σκοπό να ανακουφίσει, να παρηγορήσει να κλείσει τις πληγές της τρωθείσας έννομης τάξης, να εξισορροπήσει τα συμφέροντα αυτού που επλήγη και του θύτη του.

Όταν όμως αποτυγχάνει σ’αυτόν τον ρόλο της, τότε οι πληγές που ανοίγει χάσκουν χαίνουσες σε ολόκληρη την κοινωνία. Η δικαιοσύνη έχει και ρόλο σωφρονιστικό, ειδικό και γενικό. Ο κατηγορούμενος να τιμωρηθεί και να γίνει καλύτερος άνθρωπος, η κοινωνία να λάβει το μήνυμα, τι απαγορεύεται να κάνει και ότι υπάρχουν συνέπειες όταν παραβιάζονται κανόνες δικαίου. Ιδίως όταν το τίμημα είναι μια ανθρώπινη ζωή. Ενός αγγέλου, ενός κοριτσιού 19 ετών, που πήγε να εργαστεί ανασφάλιστο για ένα χαρτζηλίκι.

Ένα νέο κορίτσι πέθανε από αναθυμιάσεις, όταν εγκλωβίστηκε στις τουαλέτες στο πατάρι του καταστήματος στο οποίο εργαζόταν, που είχε πάρει φωτιά εν ώρα εργασίας της. Ο ηλεκτρολόγος είχε χορηγήσει πλήρη έγγραφα που βεβαίωναν την καλή κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τα οποία δεν είχαν εγχειριστεί στον ΔΕΔΔΗΕ ως όφειλαν.

Δεν είχε καταγράψει καμία παρατήρηση, περί του ότι σε υγειονομικό κατάστημα οι γραμμές πρέπει να είναι μονές, και να μην τίθενται πρόχειρες γραμμές (πολύπριζα κλπ), ούτε προφορικά είχε εξηγήσει τίποτα στον επιχειρηματία. Εκδούλευση έκανε εξάλλου. Ένας φίλος του είχε ζητήσει χάρη για τον φίλο του επιχειρηματία.

Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε πολύπριζα, ενώ επί μία εβδομάδα πριν τον άδικο θάνατο της Νεφέλης, το ρελέ διαφυγής έπεφτε συνεχώς και μύριζε καμμένο πλαστικό. Οι εργαζόμενοι το είπαν στον εργοδότη, ο οποίος τους είπε να ψάξουν μόνοι τους να βρούνε το πρόβλημα και να το διορθώσουν. Εκείνη την αποφράδα ημέρα το ρελέ διαφυγής δεν έπεσε και πήρε φωτιά. Ο ηλεκτρολόγος βρέθηκε αθώος. Όλα καλώς καμωμένα. Οι εργαζόμενοι θα έφταιγαν που δεν είχαν ελέγξει την εγκατάσταση πριν πάνε να εργαστούν και δεν βρήκαν και δεν αποκατέστησαν την βλάβη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, που όφειλε να διακόψει την ηλεκτροδότηση ελλείψει υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη, επίσης, δεν κατέστη καν κατηγορούμενος. Οι νόμοι είναι αθερινόδιχτα, άλλωστε, το γνωρίζουμε από την εποχή του Σόλωνα. Τα μεγάλα ψάρια ξεγλιστρούν.

Η δικηγόρος της οικογένειας της Νεφέλης, Ειρήνη Μαρούπα

Αθώος και ο επιχειρηματίας για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της Νεφέλης. Πήγε να εργαστεί το κοριτσάκι στις 10 το πρωί και βρήκε την φωτιά πάνω στον πάγκο της καφετέριας. Τηλεφώνησε στον επιχειρηματία στο messanger. Του είπε τα καθέκαστα.

Μετά ο επιχειρηματίας της τηλεφώνησε και μιλούσαν επί 1 λεπτό. Δεν ξέρουμε τι είπαν, σημείωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Είναι εικασίες λέει, ότι της είπε κάτι να πάρει. Πάντως η Νεφέλη, μόλις έκλεισε το τηλέφωνο όρμηξε στο κατάστημα και ξοπίσω της ένας νεαρός να την τραβήξει έξω. Του είπε ότι πήγαινε κάτι να πάρει. Τις προηγούμενες μέρες είχαν ανταλλαγεί μηνύματα μεταξύ επιχειρηματία, ανασφάλιστης Νεφέλης, τα οποία αποδείκνυαν ότι της εμπιστευόταν φακέλους με χρήματα.

Πάντως η πρόεδρος του δικαστηρίου έμεινε με την απορία, τι να είπαν στο τηλέφωνο άραγε…. Σαν το ανέκδοτο με την κουρτίνα ένα πράγμα. Μόλις το έκλεισαν πάντως, ο επιχειρηματίας αμέσως της ξανατηλεφώνησε της αδικοχαμένης Νεφέλης για 10 δευτερόλεπτα. Μετά βρέθηκε εγκλωβισμένη σε μία τουαλέτα που έκανε σιφόνι τον καπνό, διότι είχε ένα μικρό παράθυρο, κι αυτό με κάγκελα μην τυχόν και γλιτώσουν τα θύματα.

Σε μία υπόθεση με κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση, διότι τα θύματα εκτέθηκαν αβοήθητα, δεν βρέθηκε ούτε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η εισαγγελέας πρότεινε αποδεχόμενη ότι ο κατηγορούμενος έδωσε εντολή στο κορίτσι κάτι να πάρει, ότι όμως, εκείνη είχε κρίση κι έπρεπε να γνωρίζει ότι η μικρή φωτιά θα φούντωνε μόλις άνοιγε την πόρτα κι έπαιρνε οξυγόνο να μην μπει. Σχέδιο εκκένωσης δεν υπήρχε, έξοδοι κινδύνου δεν υπήρχαν, σεμινάρια αντιμετώπισης πυρκαγιάς ή οδηγίες δεν είχαν δοθεί. Άρα έφταιγε η θανούσα. Που κατέστησε αυτόν τον υποδειγματικό επιχειρηματία και ηλεκτρολόγο, κατηγορουμένους, πεθαίνοντας.

Ναι. Η Νεφέλη, λέει φταίει που πέθανε διότι η ίδια διακινδύνευσε την ζωή της, ακόμα κι αν της έδωσε εντολή ο επιχειρηματίας. Δεν έπρεπε να μπει στο κατάστημα αντίθετα στις εντολές του εργοδότη.

Αυτό που εγώ έχω να σας πω, είναι, αν έχετε παιδιά, κρατήστε τα αθώα και κοντά σας, γιατί αν πεθάνουν θα φταίνε κι από πάνω, στο κράτος δολοφόνο, στο οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εφάρμοσε τον νόμο, ο ηλεκτρολόγος έδωσε τα έγγραφα ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αλλά δεν έχει ευθύνη που το ρελέ διαφυγής δεν δούλεψε, κι ο επιχειρηματίας καλά έκανε κι έδινε εντολές στην υπάκουη εργαζομένη του. Ας ύψωνε αυτή ανάστημα, αν δεν ήθελε να πεθάνει! Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα του δικαστηρίου.

Για την δικαιοσύνη, τι να πω, τα έχει πει όλα ο Στρατής Μυριβήλης. Η δικαιοσύνη βαστά σπαθί. Μα σαν της πάρεις το σπαθί, μένει η ζυγαριά. Αλλά ζυγαριά έχουν κι οι μπακάληδες…..

Η δικαιοσύνη ζύγισε την Νεφέλη, τον επιχειρηματία, τον ηλεκτρολόγο και τον ΔΕΔΔΗΕ, και βρήκε πιο ασήμαντη κι ελλιποβαρή την Νεφέλη μας. Που η μαμά της δώρισε τα όργανά της να δίνει ζωή το γελαστό κορίτσι, ακόμα και μέσα από τον θάνατό της. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που απονεμήθηκε σ’αυτήν την υπόθεση.

Α, μην ξεχάσω, τον βρήκαν τον επιχειρηματία ένοχο εμπρησμού από αμέλεια. Ναι δεν είχε ενδεχόμενο δόλο κακουργηματικής έκθεσης, αυτός που μία εβδομάδα έβλεπε το ρελέ διαφυγής να πέφτει και να μυρίζει καμμένο. Άλλωστε η βασική μάρτυρας εργαζομένη του για το θέμα αυτό, δεν προσήλθε να καταθέσει. Η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά ότι την απειλούσε. Του επιβλήθηκε ποινή 3 ετών με 3ετή αναστολή, 5.000 ευρώ εγγύηση για την αναστολή της έφεσης, γιατί έχει και 2 παιδιά ο καημένος να ταίσει και τον ταίζει η καημένη η συνταξιούχα μανούλα του και όλα καλά.

Κρίμα στην Νεφέλη, αυτό το δροσερό κορίτσι που έχασε άδικα την ζωή του και στην άξια κι αξιοπρεπή μάνα της. Το νού σας στα παιδιά σας. Αυτό μόνο».

«Μου σκότωσαν το παιδί μου για δεύτερη φορά»

Η μητέρα της Νεφέλης δεν έχει κουράγιο για πολλά λόγια. «Αισθάνομαι σα να μου σκότωσαν το παιδί μου για δεύτερη φορά. Έφταιγε το παιδί μου; Αφού έχουν τις αναλυτικές συνομιλίες ... 59 δευτερόλεπτα τι της έλεγε; Αφου είπε το παιδί μου στον Ζηνόβιο μόλις έκλεισε το τηλέφωνο πως πρέπει να πάει πάνω να πάρει κάτι. Γιατί; Που είναι η δικαιοσύνη; Πως μπόρεσαν; Θεό δεν φοβούνται; Να προσέχετε τα παιδιά σας. Και που δουλεύουνε και που διασκεδάζουν, γιατί μεγάλα ονόματα υπάρχουν πολλά και αυτά κάποιες φορές στέκουν πιο ψηλά από τις έδρες των δικαστηρίων».

Από την πρώτη στιγμή που έφτασα στα δικαστήρια Πειραιά οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων με ρωτούσαν με ένα μειδίαμα «γιατί είστε εδώ; Γιατί έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αυτό το θέμα;».

Έχουμε μια νεκρή εργαζόμενη 19 ετών και έναν νεαρό εγκαυματια που πλέον έχει πρόβλημα ομιλίας, όρασης, ισορροπίας. Και δεν υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον;

Έχουμε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσε χωρίς άδεια, που είχε ρεύμα χωρίς να έχει κατατεθεί στον πάροχο ρεύματος μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που κανένας έλεγχος δεν το είχε αγγίξει και δεν υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον;

Που ο υπογράφων την μελέτη - δεύτερος κατηγορούμενος - υποστήριξε πως έγινε πλαστογραφία της υπογραφής του από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης αλλά αυτό δεν απασχόλησε κανέναν.

Την ίδια ώρα χιλιάδες παιδιά φοιτητές ή μη δουλεύουν σεζόν σε τόσα καταστήματα χωρίς να γνωρίζουν πως απαγορεύονται τα πολύμπριζα, χωρίς να γνωρίζουν αν οι μελέτες είναι γνήσιες ή όχι, χωρίς να μπορούν να ξέρουν πού μπορεί να γίνει ένα βραχυκύκλωμα, ή χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί πώς να αντιμετωπίσουν μια φωτιά.

Ε για αυτά τα παιδιά και για τα υπόλοιπα που θα πάνε ως πελάτες καλό είναι να τα ενημερώσουμε πως είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο και πως όλα είναι υπόθεση ατομικής ευθύνης.