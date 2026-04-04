Πειραιάς: Το σημείο όπου παρασύρθηκε ο 17χρονος από το λεωφορείο - Σε κρίσιμη κατάσταση στο Τζάνειο

Νέα πλάνα έρονται στη δημοσιότητα, από το σημείο όπου σημειώθηκε το τροχαίο με το αστικό λεωφορείο, που παρέσυρε 17χρονο στον Πειραιά.

Το σημείο της παράσυρσης από λεωφορείο στον Πειραιά
Το σημείο της παράσυρσης από λεωφορείο στον Πειραιά | Orange Press Agency
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με παράσυρση ανηλίκου από αστικό λεωφορείο, σημειώθηκε στις 19:30 στον Πειραιά. Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βασιλέως Γεωργίου, και συγκεκριμένα στον αριθμό 41 της Ηρώων Πολυτεχνείου, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έφτασε σε τέσσερα λεπτά μηχανή του ΕΚΑΒ, και ο ανήλικος, 17 ετών, διακομίστηκε με διερχόμενο, ιδιωτικό ασθενοφόρο στο Τζάνειο, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι εν ζωή αλλά σε κρίσιμη κατάσταση.

 

