Πειραιάς: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ο «δράκος» των στενών – Χειροπέδες στον 36χρονο που τρομοκρατούσε γυναίκες

Τέλος στη δράση ενός 36χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε μετατρέψει τις γειτονιές του Πειραιά σε πεδίο σεξουαλικών επιθέσεων, έβαλαν οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το απόγευμα της Δευτέρας, 16 Μαρτίου. Η σύλληψη του άνδρα, αιγυπτιακής καταγωγής, αποκάλυψε μια ανατριχιαστική διαδρομή βίας με θύματα γυναίκες.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση και βίαιη, καθώς επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη επιδεικνύοντας απείθεια και ασκώντας σωματική βία κατά των ενστόλων. Αρχικά οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου, όπου διαπιστώθηκε πως στερούνταν νομίμων εγγράφων παραμονής στη χώρα.

Από τις παραβάσεις περί αλλοδαπών… στα κακουργήματα

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν ο 36χρονος μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Από την ενδελεχή έρευνα των αρχών και τη διασταύρωση καταγγελιών που είχαν υποβληθεί το τελευταίο διάστημα, προέκυψε ότι ο συλληφθείς δεν ήταν ένας απλός παραβάτης, αλλά ένας κατά συρροήν δράστης σεξουαλικών επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος βαρύνεται πλέον με τις κατηγορίες μίας απόπειρας βιασμού, η οποία εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα. Έξι περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης, τα οποία είχαν προκαλέσει έντονο αίσθημα ανασφάλειας στις γυναίκες της περιοχής.

Η ταυτοποίηση από τα θύματα

Κομβικό σημείο στην εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε η διαδικασία της αναγνώρισης. Τα θύματα των επιθέσεων, με περίσσιο θάρρος, βρέθηκαν ενώπιον των αρχών και αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα στο πρόσωπο του 36χρονου τον άνθρωπο που τις τρομοκράτησε.

Οι καταθέσεις τους θεωρούνται «δεμένες», προσφέροντας ακλόνητα στοιχεία στη δικογραφία.

Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το ενδεχόμενο ο 36χρονος να εμπλέκεται και σε άλλες επιθέσεις που δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί ή ταυτοποιηθεί. Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να απολογηθεί για τη σωρεία των κακουργηματικών πράξεων που του αποδίδονται