Πειραιάς: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές του Πειραιά, καθώς μέσα σε πέντε ημέρες τρεις γυναίκες καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης από τον ίδιο άνδρα.

Οι αρχές αξιοποιούν βιντεοληπτικό υλικό και βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίησή του, ενώ το κοινό modus operandi ενισχύει την πεποίθηση ότι πρόκειται για τον ίδιο δράστη.

Θύμα της επίθεσης μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, περιγράφοντας το περιστατικό: «Είχα πάει τον σκύλο μου βόλτα 07:10 το πρωί, σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σπίτι μου και ξαφνικά ένιωσα κάποιον να με πλησιάζει, μου ζητάει συγγνώμη, και καλά να περάσει».

«Και την ώρα που περνάει, με θωπεύει στα οπίσθια, εκαι αρχίζω εγώ και φωνάζω και τον βρίζω. Άρχισε να περπατάει λίγο πιο γρήγορα και έστριψε στο επόμενο στενό, και έφυγε» πρόσθεσε η καταγγέλλουσα.

Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του άνδρα, σημείωσε: «Είναι μέτριου αναστήματος, 1,70 μ. μετά βίας, μελαμψός σίγουρα, με μπλουκλάκια μαλλιά, μαύρα».