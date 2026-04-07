Πειραιάς: Στο νοσοκομείο 2χρονη που τη δάγκωσε σκύλος στο κεφάλι - Συνελήφθη η γιαγιά της

Στο νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία» διακομίστηκε κορίτσι μόλις 2 ετών μετά από επίθεση σκύλου, στην περιοχή του Πειραιά.
Αναλυτικότερα, η ανήλικη, με καταγωγή από την Ολλανδία, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το κορίτσι ήταν στο σπίτι και το πρόσεχε η γιαγιά του. Ξέφυγε ωστόσο από την προσοχή της, και πήγε σε ένα δωμάτιο, όπου υπήρχε ο σκύλος, ο οποίος της επιτέθηκε.
Η γιαγιά φέρεται να απομάκρυνε το σκύλο ενώ πληροφορίες λένε ότι μπορεί να το χτύπησε για να γλιτώσει τη 2χρονη.
Αμέσως η γιαγιά κάλεσε την αστυνομία και με ιδιωτικό μέσο και τη συνοδεία μοτοσικλέτας της ομάδας ΔΙΑΣ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η ηλικιωμένη συνελήφθη, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
