Πειραιάς: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για κρουαζιερόπλοιο που μεταφέρει Ισραηλινούς

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη Ε12 του λιμανιού του Πειραιά (Λιοντάρι), με αφορμή την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ, θα πραγματοποιήσουν το πρωί της Πέμπτης (07:00, 14/8) ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πειραιά θα πραγματοποιηθεί με κεντρικό σύνθημα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με τις οργανώσεις να κάνουν λόγο πως το κρουαζιερόπλοιο «μεταφέρει ανέμελους τάχα τουρίστες, ισραηλινούς στρατιώτες».

Την ίδια στιγμή που ο Νετανιάχου, αφήνει κατά μέρους και τα τελευταία προσχήματα περί "δικαιώματος στην αυτοάμυνα" και προαναγγέλλει καθολική κατοχή της Γάζας, την ώρα που οι νεκροί Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά και άμαχοι, έχουν φτάσει τους 60.000, από την έναρξη αυτού του άδικου πολέμου, σημειώνουν σε κοινή ανακοίνωσής του το ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Στη συγκέντρωση καλούν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, σωματεία της ναυπηγοεπισκευής και εργατικές ενώσεις του Πειραιά.

Πειραιάς: Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ

«ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ! ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ Ε12 (ΣΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΣΤΟΠ στην εμπλοκή και στη στήριξη της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού Λαού.

ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ! ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΠΙΣΩ!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ !

Το κρουαζιερόπλοιο που προέρχεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που ανάμεσα σε φερόμενους ως τουρίστες μεταφέρει ισραηλινούς στρατιώτες, όπως και τον «τραμπούκο» που επιτέθηκε σε εργαζόμενη και προξένησε ζημιές στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, θα επιχειρήσει την Πέμπτη 14 Αυγούστου να «δέσει» στο ιστορικό λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι των εργατών που εμπόδισαν τα πλοία που μεταφέρουν πολεμικό υλικό για το κράτος δολοφόνο.

Οι εργαζόμενοι, όλα τα συνδικάτα, να εκφράσουμε μαχητικά την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 60.000 οι οποίοι είναι κυρίως παιδιά. Πλέον αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των παιδιών και των αμάχων που πεθαίνουν από την πείνα.

Οι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» του Ισραήλ, το οποίο είχαν σπεύσει να αποδεχτούν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεγάλη ευθύνη για τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο. Από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν αξιοποιώντας και την έλευση του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου να ξεπλύνουν τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου, να καταστείλουν κάθε αντίδραση κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης στο όνομα του «αντισημιτισμού».

Το κρουαζιερόπλοιο που προέρχεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ πρέπει να έχει την ίδια τύχη που είχαν και το πλοία που μετέφεραν πολεμικό υλικό και δεν έδεσαν ποτέ στο λιμάνι!

Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, από εργατικά σωματεία, φορείς και τον λαό στόχο έχουν να εκφράσουν με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη προς τους παλαιστίνιους που αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή και τα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή τους. Ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον κόσμο απαιτούν να μπει ένα τέλος στο έγκλημα.

Απαιτούμε:

Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ».