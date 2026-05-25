Τροχαίο ατύημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην Καλλίπολη του Πειραιά.
Το περιστατικό έγινε στην οδό Ζαΐμη, και στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει τον οδηγό.
Η Ζαΐμη, μετά το ύψος της Αγίας Μαρίνας, παραμένει κλειστή.
Ο άνδρας φορούσε ζώνη και φέρει ελαφρά τραύματα, μόνο εκδορές και μώλωπες.
