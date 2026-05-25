Πειραιάς: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην Καλλίπολη - Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην Καλλίπολη του Πειραιά. Κλήθηκε η Πυροσβεστική για απεκλωβισμό του οδηγού.

Τροχαίο ατύημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην Καλλίπολη του Πειραιά.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Ζαΐμη, και στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να  απεγκλωβίσει τον οδηγό.

Η Ζαΐμη, μετά το ύψος της Αγίας Μαρίνας, παραμένει κλειστή.

Ο άνδρας φορούσε ζώνη και φέρει ελαφρά τραύματα, μόνο εκδορές και μώλωπες.


 

