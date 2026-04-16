Πείτε αντίο στις παλιές ταυτότητες: Το καλοκαίρι λήγει η προθεσμία για αλλαγή στις νέες - Πώς γίνεται

Μόλις για μερικούς μήνες θα μπορούν οι πολίτες να συναλλάσσονται και να ταυτοποιούνται με τις παλιές τους ταυτότητες, καθώς η προθεσμία εκπίπτει στις 3 Αυγούστου 2026, δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού, για να γίνει αλλαγή στις νέες.

Ήδη πρέπει οι πολίτες να μπουν στη διαδικασία αντικατάστασης των αστυνομικών ταυτοτήτων με τις αυτές της νέας τεχνολογίας, με την «μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη», όπως λέμε, είναι ο ειδικός κωδικός που μπορεί να διαβαστεί από ειδικά μηχανήματα, για ταχύτερους ελέγχους.

Νέες ταυτότητες - Οι προθεσμίες και η διαδικάσια έκδοσης

Η συζήτηση πάντως είναι αυξημένη όσον αφορά την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Μπαίνοντας στο id.gov.gr μπορούμε να μπούμε και να ζητήσουμε τις νέες αστυνομικές ταυτότητες, βλέποντας ότι από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο υπάρχουν πάρα πολλά αστυνομικά τμήματα και τμήματα δίωξης, που δέχονται ραντεβού για να προχωρήσει η διαδικασία.