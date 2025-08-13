Η Πάτρα ζει δραματικές στιγμές καθώς η φωτιά είναι κοντά στην Άνω Πόλη και πλησιάζει επικίνδυνα τη πόλη, με τις φλόγες να είναι ορατές από κάθε σημείο.

Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης βρίσκεται έξω από το Καραμανδάνειο και μίλησε στο OPEN για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επικρατεί.

Όπως ανέφερε, έχει ξεκινήσει μερική εκκένωση τόσο στο Καραμανδάνειο όσο και στο Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις.

Ο Πελετίδης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καταγγέλλοντας κρατική αδράνεια και ανεπαρκή εναέρια μέσα

Οι κάτοικοι βρίσκονται σε κινητοποίηση, καταγγέλλοντας ότι η φωτιά δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Ο δήμαρχος Πατρέων τόνισε πως υπήρξε παρουσία μόνο δύο καναντέρ για λίγες ώρες, γεγονός που θεωρείται ανεπαρκές για την έκταση της πυρκαγιάς.

Πελετίδης: «Πόσα μέσα είναι στον αέρα;»

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Φωνάζουμε, είμαστε σε μια κινητοποίηση, γιατί δεν αντιμετωπίστηκε σωστά η φωτιά».

Ανέφερε πως οι επίγειες δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά η έλλειψη εναέριων μέσων δυσχεραίνει την κατάσταση.

Η κυβέρνηση δηλώνει πως δεν υπάρχουν αρκετά μέσα για να καλυφθεί όλη η Ελλάδα, κάτι που προκαλεί αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεωρούν πως οι προτεραιότητες δεν ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες του λαού.

Ο Δήμαρχος που είναι αντιμέτωπος με την πύρινη λαίλαπα δήλωσε: «Οι κυβερνώντες δεν κατάλαβαν ή, όπως λένε, δεν έχουν τα μέσα. Πόσα μέσα είναι στον αέρα; Δεν μπορούν να καλύψουν όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν τα προμηθευόμαστε.

Βλέπουμε ότι τα μέσα που είναι στον αέρα δεν μπορούν να καλύψουν τη χώρα της οποίας οι πόροι, δυστυχώς, δίνονται για άλλα πράγματα και όχι για να έχουμε τον εξοπλισμό και ειδικά τα εναέρια μέσα που χρειαζόμαστε.

Έχουν άλλες προτεραιότητες και το κόστος/ όφελος που έχουν στο μυαλό τους δεν κουμπώνει με το όφελος του λαού μας»