Πέλλα: Δυστύχημα με τρακτέρ – Νεκρός 30χρονος

Ένας 30χρονος αλλοδαπός βρήκε τραγικό θάνατο χθες το μεσημέρι, σε κοινοτική οδό στην περιοχή του Παλαίφυτου Πέλλας.

Ο νέος άνδρας έπεσε από το τρακτέρ που οδηγούσε 40χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 40χρονος αλλοδαπός οδηγός του γεωργικού ελκυστήρα συνελήφθη, ενώ από τις αστυνομικές αρχές συνελήφθη και 31χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης του οχήματος, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ