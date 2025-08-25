Πέντε γευστικές εμπειρίες στη Φολέγανδρο που δεν πρέπει να χάσετε

Η Φολέγανδρος είναι ένα από τα πιο γοητευτικά νησιά των Κυκλάδων, με ασβεστωμένες πλατείες με ανθισμένες βουκαμβίλιες που δημιουργούν ένα ρομαντικό σκηνικό. Η Χώρα της είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές των Κυκλάδων και οι παραλίες της εντυπωσιακές με γαλαζοπράσινα νερά.

Ωστόσο, εκτός από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της, έχει να προσφέρει και γαστρονομικές εμπειρίες που πραγματικά θα σας μείνουν αξέχαστες.

