Πέντε προορισμοί στην Ελλάδα για τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που η φύση αλλάζει χρώματα, οι θερμοκρασίες γίνονται πιο ήπιες και η Ελλάδα αποκαλύπτει μια διαφορετική, πιο γαλήνια πλευρά της. Αυτή είναι η ιδανική περίοδος για σύντομες αποδράσεις είτε θέλετε να χαλαρώσετε είτε να περπατήσετε στη φύση είτε να απολαύσετε τις τοπικές γεύσεις στα χωριά.
Από τη Μακεδονία έως την Πελοπόννησο, οι εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε είναι πολλές και θα σας μείνουν αξέχαστες. Παρακάτω θα βρείτε πέντε ξεχωριστούς προορισμούς για να ταξιδέψετε τον Οκτώβριο στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Ξεσηκωμός Ρομά για τους αστυνομικούς σε οικισμούς: «Θα πάμε στο Σύνταγμα με λεωφορεία»
- Σουηδία: Πώς κατάφερε να γίνει η πρώτη χώρα που «κόβει» το κάπνισμα - Οι αριθμοί ρεκόρ και η σημασία τους
- Σκηνικό θρίλερ με εγκλωβισμένο χρυσοθήρα στη Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άντρας
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.