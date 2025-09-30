Μενού

Πέντε προορισμοί στην Ελλάδα για τον Οκτώβριο

Οκτώβριος στην Ελλάδα σημαίνει βόλτες στη δροσερή φύση, περίπατοι στα βουνά και γαστρονομικές εμπειρίες στα χωριά και τις πόλεις.

λίμνη Πλαστήρα
Η λίμνη Πλαστήρα | In Time / Δημήτρης Βλάχος
Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που η φύση αλλάζει χρώματα, οι θερμοκρασίες γίνονται πιο ήπιες και η Ελλάδα αποκαλύπτει μια διαφορετική, πιο γαλήνια πλευρά της. Αυτή είναι η ιδανική περίοδος για σύντομες αποδράσεις είτε θέλετε να χαλαρώσετε είτε να περπατήσετε στη φύση είτε να απολαύσετε τις τοπικές γεύσεις στα χωριά.

Από τη Μακεδονία έως την Πελοπόννησο, οι εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε είναι πολλές και θα σας μείνουν αξέχαστες. Παρακάτω θα βρείτε πέντε ξεχωριστούς προορισμούς για να ταξιδέψετε τον Οκτώβριο στην Ελλάδα. 

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

