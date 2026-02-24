Με νέα διασωστικά ταχύπλοα σκάφη που εντάσσονται στο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύεται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας της χώρας.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του 5ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Πειραιά (Πύλη Ε11), πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης πέντε νέων διασωστικών ταχύπλοων σκαφών, τα οποία έχουν και δυνατότητα πυρόσβεσης.

Η προσθήκη αυτή ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή απόκριση της Πολιτικής Προστασίας και γίνεται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», προσφέροντας νέα εργαλεία στη μάχη κατά των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

​Υπερσύγχρονα «εργαλεία» για πυρόσβεση και διάσωση

Πρόκειται για ταχύπλοα τύπου Rafnar 1200, μήκους 12 μέτρων, τα οποία διαθέτουν την εντυπωσιακή ισχύ άνω των 1.000 ίππων. Τα σκάφη αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για ειδικές επιχειρήσεις, όπως η άμεση επέμβαση σε μαρίνες και λιμάνια και η ταχεία απομάκρυνση πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ συνοδεύονται από τρέιλερ μεταφοράς για μέγιστη ευελιξία.

Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει τη διενέργεια απαιτητικών αποστολών έρευνας, διάσωσης αλλά και πυρόσβεσης, ακόμα και σε περιβάλλοντα με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

​Κεφαλογιάννης: «Μόνιμη παρουσία στο θαλάσσιο χώρο»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπογράμμισε τη σημασία της πολυεπίπεδης θωράκισης της χώρας. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κλιματική κρίση δεν δημιουργεί απλώς περισσότερα περιστατικά.

Δημιουργεί περιστατικά πιο σύνθετα, πιο απαιτητικά και συχνά ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της επικράτειας», δήλωσε ο υπουργός. Σημείωσε πως η ανθεκτικότητα της Ελλάδας εξαρτάται από τις δυνατότητες που διαθέτει ταυτόχρονα σε στεριά, αέρα και θάλασσα.

«Η σημερινή προσθήκη υπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική. Επιτρέπει στο Πυροσβεστικό Σώμα να αναπτύσσει παρουσία στον θαλάσσιο χώρο, όχι περιστασιακά, αλλά ως μόνιμη, προβλέψιμη επιχειρησιακή δυνατότητα», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ασφάλεια για νησιά και ακτές, αλλά και σε πιο ισχυρή εμπιστοσύνη πολιτών και επισκεπτών.

«Κερδίζει ακόμα το Πυροσβεστικό Σώμα αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία, καθώς μπορεί να επιχειρεί συνδυαστικά από ξηράς, αέρος και θαλάσσης», ανέφερε, εστιάζοντας παράλληλα στη σημασία της διαλειτουργικότητας με το Λιμενικό Σώμα.

​Βάγιας: «Ταχύτητα και αξιοπιστία στην πρώτη γραμμή»

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, στάθηκε στην τεχνολογική υπεροχή των νέων αποκτημάτων. «Το Πυροσβεστικό Σώμα παραλαμβάνει πέντε σύγχρονα πυροσβεστικά ταχύπλοα σκάφη. Τα νέα αυτά σκάφη συνδυάζουν ταχύτητα, αξιοπιστία, προηγμένη τεχνολογία και θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε ταχύτερα σε κάθε κατάσταση», κατέληξε ο Αρχηγός.