Πεντέλη: Η στιγμή που όχημα κάνει επικίνδυνη προσπέραση πάνω σε στροφή στον περιφερειακό

Μια απίστευτη διπλή παράνομη προσπέραση έκανε ένας οδηγός σε στροφή στον περιφερειακό από τον Άγιο Πέτρο προς τη παλαιά Πεντέλη.

Τελευταία στιγμή το όχημα επανέρχεται στη λωρίδα του, αποφεύγοντας τη μετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12 μεσημέρι της Δευτέρας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε οδηγός που καταγγέλλει το συμβάν, το αυτοκίνητο επιτάχυνε και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για να προσπεράσει δύο προπορευόμενα οχήματα, παρά το γεγονός πως υπήρχε διπλή διαγράμμιση στο δρόμο.

Τελευταία στιγμή το αυτοκίνητο επανέρχεται στη λωρίδα του, αποφευγόντας τη μετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο που ήταν κανονικά στη πορεία του.