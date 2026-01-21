Πέραμα: Εισροή υδάτων σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας με 18 άτομα πλήρωμα

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας, μέσα στο οποίο βρίσκονταν 18 μέλη πληρώματος, στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο σημείο επιχειρούν ένα όχημα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από ξηράς, τρία ρυμουλκά πλοία καθώς και ένα πλωτό γερανοφόρο για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφάλεια του πλοίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν έχει υπάρξει ούτε κάποιος τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από ανέμους έντασης 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ενεργειών.