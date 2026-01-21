Πέραμα: Εισροή υδάτων σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας με 18 άτομα πλήρωμα

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας, μέσα στο οποίο βρίσκονταν 18 μέλη πληρώματος, στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο σημείο επιχειρούν ένα όχημα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από ξηράς, τρία ρυμουλκά πλοία καθώς και ένα πλωτό γερανοφόρο για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφάλεια του πλοίου.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν έχει υπάρξει ούτε κάποιος τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από ανέμους έντασης 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ενεργειών.
- Ποιες χώρες «έριξαν χυλόπιτα» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ
- Προειδοποίηση για 6ωρο σφοδρής βροχόπτωσης στην Αττική: «Νερό 30-60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»
- Η Εύη Δρούτσα σχολίασε ότι η Marseaux «δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω» και πήρε την απάντησή της
- Εκτός Καλημέρα Ελλάδα η Άννα Λιβαθυνού; Το παρασκήνιο και η χαμηλή τηλεθέαση που έβαλε φωτιές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.