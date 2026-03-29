Πέραμα: Η στιγμή που νεαρός κλέβει ηλικιωμένη - «Βοήθεια, με κλέβουν»

Ένας νεαρός κακοποιός που παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ χτύπησε ηλικιωμένη στο σπίτι της στο Πέραμα μέρα μεσημέρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με τα κλοπιαία.

Σε βίντεο - ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Star καταγράφηκε η δράση του νεαρού, την ώρα που η ηλικιωμένη ούρλιαζε «βοήθεια, με κλέβουν» και προσπαθούσε να τον καταδιώξει.

Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα Ρομά, περίπου 30 ετών, ο οποίος έχει προβεί και σε άλλες κλοπές στην περιοχή, άλλοτε παρουσιαζόμενος ως εφοριακός και άλλοτε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.