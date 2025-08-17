«Περήφανος για τον IDF»: Γυναίκα καταγγέλλει χυδαία επίθεση από Ισραηλινό τουρίστα στη Θάσο

Βίντεο που δείχνει την επίθεση Ισραηλινού τουρίστα σε γυναίκα στη Θάσο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο άνδρας εμφανίζεται να εκτοξεύει χυδαίες ύβρεις και χειρονομίες, δηλώνοντας ταυτόχρονα «περήφανος για τον IDF», τονίζοντας ότι «σας γ@μήσ@με».

Σύμφωνα με καταγγελία που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια παρέμβασης αλληλέγγυων της συλλογικότητας Thasos Palestine σε συναυλία στον Λιμένα. Οι αλληλέγγυοι μοίραζαν κείμενα για την παλαιστινιακή υπόθεση και επιχείρησαν να τα διαβάσουν πριν την εκδήλωση. Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, δέχθηκαν βίαιη επίθεση με μπουνιές από Ισραηλινούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Η γυναίκα που κατέγραφε σε βίντεο δέχθηκε την χυδαία φραστική επίθεση, ενώ, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η αστυνομία που έσπευσε στον χώρο επέδειξε αδιαφορία και προχώρησε σε ενέργειες κατά των Ελλήνων πολιτών αντί των επιτιθέμενων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις για τη στάση των Aρχών.