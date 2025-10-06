Περίμενε έναν χρόνο για βιοψία και του βρήκαν καρκίνο: Μάχη για δικαίωση δίνει συνταξιούχος

Σκληρή μάχη για να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας δίνει ένας συνταξιούχος αστυνομικός από τη Θεσσαλονίκη, από τότε που έμαθε ότι πάσχει από καρκίνο με καθυστέρηση ενός χρόνου, ενώ είχε κάνει επέμβαση στο 424 για σκωληκοειδίτιδα.
Ο πρώην αστυνομικός με δυσκολία κατάφερε να μιλήσει έστω και τηλεφωνικά στην ΕΡΤ, και να περιγράψει το δράμα, που βιώνει αυτός αλλά και η οικογένεια του.
Η υπόθεση έχει φτάσει στα δικαστήρια και στο εδώλιο του στρατοδικείου Θεσσαλονίκης κάθισε ο θεράπων ιατρός του πρώην αστυνομικού. Οι νομικοί εκπρόσωποι του 56χρονου γιατρού ζητούν να μπει στο κάδρο των ευθυνών μεταξύ άλλων ο τέως διοικητής του νοσοκομείου.
Η υπόθεση αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2026.
