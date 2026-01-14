«Περιμένω να με δω στις ειδήσεις»: Αναβάτης μηχανής κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και το «πουλάει» και στο Tik Tok

Αγνοώντας βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας και θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και εκείνη των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου, ένας οδηγός μοτοσυκλέτας προκαλεί έντονες αντιδράσεις με την επικίνδυνη συμπεριφορά του. Σε βίντεο που ο ίδιος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται να παραβιάζει κόκκινα φανάρια και να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το επίμαχο βίντεο, που τις τελευταίες ώρες κάνει ευρέως τον γύρο των social media, δείχνει τον μοτοσυκλετιστή να προβαίνει σε αλλεπάλληλες σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο αναβάτης χρησιμοποιεί το γκάζι και το μαρσάρισμα για να εξαναγκάζει οδηγούς αυτοκινήτων να παραμερίσουν, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα περνά «σφήνα» ανάμεσα σε ταξί και Ι.Χ. που κινούνται κανονικά με πράσινο σηματοδότη.

Σε ιδιαίτερα προκλητικό ύφος, ο οδηγός φαίνεται να προκαλεί ακόμη και την Τροχαία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Παραλίγο να μας πιάσουν». Πολλοί χρήστες του διαδικτύου, κάτω από τις αναρτήσεις του, τον καλούν να αποσύρει τα βίντεο, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές συχνά καταλήγουν σε τραγωδίες, παρά την εμφανή αδιαφορία που επιδεικνύει.