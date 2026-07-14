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Περιπέτεια για 2χρονο κορίτσι στην Πάτρα: Εγκλωβίστηκε στο αμάξι - Έσπασε τα παράθυρα η Πυροσβεστική

Πώς η Πυροσβεστική κατάφερε να απεγκλωβίσει κορίτσι δύο ετών που εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο, σε περιοχή της Πάτρας.

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Κορίτσι δύο ετών εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο στην Πάτρα | Tempo24.news
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Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα, καθώς ένα κορίτσι δύο ετών εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της. 

Το κοριτσάκι, φέρεται να είχε κλειδωθεί μέσα καθώς είχαν μπλοκάρει τα κλειδιά της μητέρας του. 

Στο σημείο, σύμφωνα με το tempo24.news, έσπευσε αμέσως η Πυροσβεστική, και οι πυροσβέστες διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες. Έτσι, έσπασαν το παράθυρο με προσοχή, για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του.

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