Περιπέτεια για 2χρονο κορίτσι στην Πάτρα: Εγκλωβίστηκε στο αμάξι - Έσπασε τα παράθυρα η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα, καθώς ένα κορίτσι δύο ετών εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της.
Το κοριτσάκι, φέρεται να είχε κλειδωθεί μέσα καθώς είχαν μπλοκάρει τα κλειδιά της μητέρας του.
Στο σημείο, σύμφωνα με το tempo24.news, έσπευσε αμέσως η Πυροσβεστική, και οι πυροσβέστες διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες. Έτσι, έσπασαν το παράθυρο με προσοχή, για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του.
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