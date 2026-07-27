Περισσότερες οι γεννήσεις το 2026 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ: Οι τρεις περιφέρειες με τα μεγαλύτερα ποσοστά

Περισσότερες είναι οι γεννήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι γεννήσεις ανήλθαν το 2026 στις 15.946, εκ των οποίων τα 8.184 είναι αγόρια και τα 7.762 είναι κορίτσια, σημειώνοντας ανεπαίσθητη αύξηση κατά 57 γεννήσεις (0,4%). Οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 96, σημειώνοντας μείωση 3% σε σχέση με το α' τρίμηνο του προηγούμενου έτους, όπου καταγράφηκαν 99 γεννήσεις νεκρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το α' τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο καταγράφηκε αύξηση των γεννήσεων κατά 2,6% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ τον Φεβρουάριο καταγράφηκε μείωση κατά 2,9%.

Η αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 9,5 προς 1 το α' τρίμηνο του 2026, έναντι 8,9 προς 1 το α' τρίμηνο του 2025.

Πού καταγράφηκαν αυξημένα ποσοστά

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας, παρατηρείται αύξηση γεννήσεων σε 7 από τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Κεντρικής Μακεδονίας, κατά 62, 56 και 31 γεννήσεις, αντίστοιχα, ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Ιονίων Νήσων, κατά 81, 32 και 31 γεννήσεις, αντίστοιχα.