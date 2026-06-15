Μετά από τους ανέμους του Σαββατοκύριακου (15/6), ο υδράργυρος αναμένεται ότι θα ανέβει και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς.

Στην πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σημειώνει ότι θα έχουμε όλο και περισσότερη ζέστη «μέρα με τη μέρα». Ωστόσο, κάνει λόγο για μικρή αστάθεια την Τετάρτη και την Πέμπτη, η οποία θα φύγει προς το τέλος της εβδομάδας και θα φέρει μελτέμια στο Αιγαίο.

Σε επιφυλακή πρέπει να βρίσκονται οι αρχές, καθώς λόγω των ανέμων, εγκυμονεί ο κίνδυνος για πυρκαγιά, επεσήμανε ο μετεωρολόγος στο Open.

Καιρός: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμεα

Αναφορικά με τον καιρό σήμερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ανέφερε ότι η δροσιά που ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (15/6) οφείλεται στην ψυχρή αέρια μάζα που ήρθε στη χώρα μας στο Σαββατοκύριακο.

Στην Αττική, το θερμόμετρο το πρωί έδειξε 14 βαθμούς στα Σπάτα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, 12 βαθμούς κελσίου στον Λαγκαδά.

Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμορκασία θα ανέβει και θα έχουμε ηλιοφάνεια, με εξαίρεση λίγα σύννεφα προς τα δυτικά και βόρεια.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη (17/6) θα προσσεγίσει τη χώρα μια πιο ψυχρή αέρια μάζα και θα ακολουθήσει αστάθεια, παρά το γεγονός ότι στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα έχει ζέστη, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 36 - 37 βαθμούς.