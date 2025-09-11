Περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Πάτρα: 16χρονος χτύπησε 14χρονο

Άγριο περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Πάτρα το πρωί της Πέμπτης (11/9), αφού σε Γυμνάσιο της περιοχής, ένας 16χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε έναν 14χρονο συμμαθητή του, προκαλώντας του ελαφριές σωματικές βλάβες.

Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών.

Με πληροφορίες από thebest.gr