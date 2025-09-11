Μενού

Περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Πάτρα: 16χρονος χτύπησε 14χρονο

Σε βάρος του ανήλικου στην Πάτρα σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία στην Πάτρα
Περιπολικό της ΕΛΑΣ στην Πάτρα | Intime
  • Α-
  • Α+

Άγριο περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Πάτρα το πρωί της Πέμπτης (11/9), αφού σε Γυμνάσιο της περιοχής, ένας 16χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε έναν 14χρονο συμμαθητή του, προκαλώντας του ελαφριές σωματικές βλάβες.

Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών.

Με πληροφορίες από thebest.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ