Περιστέρι: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε τρία οχήματα - Έρευνα για οπαδικά κίνητρα

Επεισόδιο σημειώθηκε στο Περιστέρι, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν σε τρία οχήματα.

Αστυνομική επιχείρηση | EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) στο Περιστέρι, όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε τρία οχήματα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Κηφισού μια ομάδα 15 – 20 ατόμων προκάλεσε φθορές σε τρία οχήματα, μέσα στα οποία επέβαιναν συνολικά 11 άτομα, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις, στην οδό Στυσιχώρου, προχώρησαν σε 14 προσαγωγές υπόπτων για το περιστατικό, το οποίο εξετάζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι οπαδικό.

