Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων αυτή τη φορά με τον ξυλοδαρμό μιας 13χρονης στο Περιστέρι και αφορμή για το περιστατικό ένα αγόρι.

Μια παρέα κοριτσιών βρέθηκε στα σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας, όταν ένα από αυτά ξεκινά να χτυπάει, να φτύνει και να κλωτσάει τη 13χρονη λέγοντάς της: ότι είναι πρώην της δεν στο είπε κανείς; Δεν στο είπε κανείς ότι είναι πρώην της; Μωρή, δεν στο είπε κανείς;»,

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, που αποκάλυψε το περιστατικό, μίλησε η μητέρα της 13χρονης τονίζοντας ότι κανένα από τα κορίτσια δεν υπερασπίστηκε την κόρη της, ενώ η κοπέλα που βιντεοσκόπησε τον ξυλοδαρμό, φέρεται να έδωσε και την εντολή για την επίθεση.

«Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν» ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι η κόρη της έχει υποστεί σοκ από την επίθεση, προσθέτοντας ότι απευθύνθηκε στην αστυνομία για το περιστατικό.