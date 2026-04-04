Περιστέρι: Άνδρας «τράβηξε» όπλο μπροστά σε ανήλικους και άνοιξε πυρ

Ένας εξαιρετικά περίεργο όσο και σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, ένας άνδρας έβγαλε όπλο στο δημοτικό γήπεδο Χρυσούπόλης μπροστά σε ανήλικα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα!

Υπάρχει, μάλιστα, η πληροφορία πως ο άνδρας πριν αρχίσει να πυροβολεί ζήτησε από τα παιδιά να τον τραβήξουν βίντεο, εκείνα όμως τρομοκρατήθηκαν και αρνήθηκαν. Στη συνέχεια ο άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ!

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 8 το βράδυ και τα ανήλικα έσπευσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή ανδρές της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι συνέλεξαν πέντε κάλυκες.

Την έρευνα για το περίεργο αυτό περιστατικό ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.