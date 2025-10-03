Μενού

Περιστέρι: Έφοδος κουκουλοφόρων σε σχολείο με ξύλα και ρόπαλα - Τραυμάτισαν τρεις καθηγητές

Άγριο επεισόδιο προκάλεσαν κουκουλοφόροι σε σχολείο του Περιστερίου.

Ένα επεισόδιο άγριας βίας σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/3) σε σχολείο του Περιστερίου, όταν ομάδα περίπου 30 κουκουλοφόρων έκανε έφοδο στο προαύλιο με ξύλα και ρόπαλα.

Οι κουκουλοφόροι άρχισαν να επιτίθενται μάλιστα στο προσωπικό, και έχουν τραυματιστεί από την επίθεση τρεις καθηγητές. Η ομάδα αποτελούνταν κυρίως από εξωσχολικούς, σύμφωνα με το Star.

Οι κουκουλοφόροι πήδηξαν στον πάνω από την περίφραξη και ξεκίνησαν να κατευθύνονται προς τις αίθουσες διδασκαλίας. Στους διαδρόμους του σχολείου τρεις καθηγητές προσπάθησαν να τους σταματήσουν, ενώ μια καθηγήτρια που επιχείρησε να προστατέψει τα παιδιά, τραυματίστηκε πάνω στην προσπάθεια της.

Γείτονες αντιλήφθηκαν τελικά το συμβάν και κάλεσαν την αστυνομία. Οι δράστες, με το που κατάλαβαν ότι έφταναν οι Αρχές, τράπηκαν σε φυγή, ενώ μέχρι τώρα έχει συλληφθεί και αναγνωριστεί μόνο ένας εξ αυτών.

 

