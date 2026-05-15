Περιστέρι: «Είμαστε δεμένη οικογένεια, εργάζομαι αδειάλειπτα» - Σπάει τη σιωπή του ο πατέρας των 6 παιδιών

Σοκ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε πολυμελής οικογένεια στο Περιστέρι, μέσα σε ένα δώμα γεμάτο ακαθαρσίες. Ο πατέρας της οικογένειας τώρα έσπασε τη σιωπή του, κάνοντας δηλώσεις στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Η οικογένεια που δημιούργησα με την σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδειάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ στα έξι παιδιά μου, είμαι αναγκασμένος να δουλεύω το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, χωρίς ποτέ να παραπονεθώ γι΄ αυτό», είπε αρχικά ο πατέρας της οικογένειας με τα 6 παιδιά που ζούσαν στο Περιστέρι.

«Είμαστε μια δεμένη οικογένεια. Το περιστατικό που ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής. Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην μαρτυρία μητέρας συμμαθήτριας των παιδιών που είπε ότι τα δύο κορίτσια της οικογένειας ηλικίας 8-9 ετών φοράνε ακόμα πάνες, είπε: «Δυστυχώς περιστατικά ασθένειας, τα οποία έπληξαν την οικογένεια μου ήταν αυτά που εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα σε αυτό το μικρό σπίτι».

Ο πατέρας της οικογένεια στο Περιστέρι έκλεισε λέγοντας: «Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για δριμύ κατηγορώ ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένειά μας, προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας».