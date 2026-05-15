Συγκλονίζει μαρτυρία για το Περιστέρι: «Με πάνες τα παιδιά 8-9 ετών, έτρωγαν και δεν τους έδιναν»

Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα 6 παιδιά στο Περιστέρι και την κακοποιητική συμπεριφορά από πλευρά των γονιών τους.

Μητέρα συμμαθήτριας των παιδιών μίλησε στον ΑΝΤ1, χωρίς να δώσει την ταυτότητά της, επισημαίνοντας πως, μεταξύ όλων των άλλων, τα δύο κορίτσια της οικογένειας ηλικίας 8-9 ετών φοράνε ακόμα πάνες.

Αναλυτικά, η γυναίκα, που γνωρίζει την οικογένεια από το 2019, σημείωσε πως «άλλαζαν συχνά σπίτια, αλλά ήταν πάντα εδώ, στη γύρω περιοχή».

«Τα παιδάκια τα συναντούσα αρκετά συχνά. Ήταν καχεκτικά, κάτοχρα, εμφανώς παραμελημένα, είχαν δερματικά προβλήματα, χαλασμένα δοντάκια. Ήταν παιδιά με έντονα στοιχεία παραμέλησης» περιέγραψε η ίδια.

Σημείωσε, επίσης, πως ζούσαν υπό το καθεστώς ψυχολογικής πίεσης, όπως φαινόταν από τη συμπεριφορά τους, καθώς «για ό,τι κάνουν έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας, με τα μάτια. Ήταν σαν στρατιωτάκια».

«Τα δύο κορίτσια» συμπλήρωσε, «φοράνε ακόμα πάνες».

Περιέγραψε και την απερίγραπτη αντίδραση της μητέρας των παιδιών, όταν ένα από τα παιδιά χρειάστηκε να επαναλάβει την ίδια τάξη. «Η μαμά το επικοινωνούσε ως κάτι καλό γιατί θα ήταν μαζί τα δύο κορίτσια (σ.σ. στην ίδια τάξη) και δεν είχαν τα ίδια μαθήματα και θα είχε η μητέρα λιγότερα μαθήματα να διαβάζει στο σπίτι».

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε σε μία συμπεριφορά που επιβεβαίωσε μέσα της πως πρόκειται για κακοποίηση. Όπως είπε, η οικογένεια πήγαινε σε ένα κατάστημα εστίασης, όπου κάθονταν σε τρία διαφορετικά τραπέζια. Στο ένα οι γονείς με τα μικρότερα παιδιά, στο άλλο τα αγόρια και στο τρίτο τα κορίτσια.

«Οι γονείς έπαιρναν από μία μερίδα φαγητό, έδιναν στα μικρότερα παιδιά και τα άλλα παιδάκια κάθοντας χωρίς να κουνιούνται, χωρίς να παραπονιούνται, χωρίς φαγητό. Και όταν τελείωναν οι γονείς του φαγητό, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα και την έδινε στα άλλα 4 παιδιά. Αυτό για μένα είναι κακοποίηση».