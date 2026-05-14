Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν υπό εξαθλιωτικές συνθήκες

Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών, που ζούσαν υπό συνθήκες εξαθλίωσης, εντός ενός σπιτιού μερικών τετραγωνικών στο Περιστέρι.

Όπως γίνεται γνωστό, το Αυτόφωρο Μονομελές καταδίκασε τους γονείς σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, τον καθένα.

Το δικαστήριο καταδίκασε το ζευγάρι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο (στην πλημμεληματική της μορφή).

Η οικογένεια, υπενθυμίζεται, έμενε σε ένα μικρό δώμα στο Περιστέρι, το οποίο δεν είχε νερό και ρεύμα.

Όλο το οίκημα, παράλληλα, ήταν γεμάτο ακαθαρσίες.

Η υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν οι γονείς το βράδυ της Τρίτης, έφθασε στις Αρχές μετά από καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας.

Το δικαστήριο έδωσε αναστολή της εκτέλεσης της ποινής στους δύο γονείς.

Τα παιδάκια, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, έχουν μεταφερθεί με εντολή των αρχών σε νοσοκομείο όπου θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

Κατά πληροφορίες, το ανήλικα ζητούσαν από τους γείτονες να κάνουν μπάνιο στο σπίτι τους, ενώ αντί για κουρτίνες, είχαν κρεμάσει στα παράθυρα μαύρες σακούλες απορριμάτων.

Σημειώνεται πως στο σπίτι ζούσαν οι γονείς με τα 3 αγόρια και 3 κορίτσια τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών.