Περιστέρι: Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Έκρηξη, μικρής κλίμακας, σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι σήμερα, Πέμπτη (05/02), τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε η αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο που βρίσκεται επί της οδού Λασσάνης στο Περιστέρι.

Λίγο πριν τις 6 το πρωί άγνωστος άνδρας, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε φθορές στην βιτρίνα της επιχείρησης και σε τοίχο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς η επιχείρηση εκείνη την ώρα ήταν κλειστή.