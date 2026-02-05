Περιστέρι: Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Έκρηξη, μικρής κλίμακας, σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι σήμερα, Πέμπτη (05/02), τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε η αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο που βρίσκεται επί της οδού Λασσάνης στο Περιστέρι.
Λίγο πριν τις 6 το πρωί άγνωστος άνδρας, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε φθορές στην βιτρίνα της επιχείρησης και σε τοίχο.
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς η επιχείρηση εκείνη την ώρα ήταν κλειστή.
- Τραγωδία στη Χίο: Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε θερμική κάμερα - Τι απαντά το Λιμενικό
- Η τραγωδία με την πτώση του C-130 στο όρος Όθρυς - Οι 63 νεκροί και το «κρυφό» φορτίο
- Ο αθόρυβος κίνδυνος του ραδονίου: Πώς το μετράμε στο σπίτι - Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
- Σενάριο επιστροφής της Ελένης Τσολάκη στο Open - Η ανοιχτή πόρτα και οι συζητήσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.