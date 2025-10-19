Περιστέρι: Το έπαιξε καμπόσος στο Facebook ανεβάζοντας όπλο και σφαίρες και τώρα είναι με χειροπέδες

Η ανάρτηση στο facebook, να καμαρώνει με ένα πιστόλι στο χέρι «έκαψε» έναν 48χρονο από το Περιστέρι, ο οποίος έπεσε στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, που αντέδρασαν άμεσα και τον συνέλαβαν στο σπίτι του.
Ειδικότερα, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει τέσσερα φυσίγγια.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
