Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Απεγκλωβίστηκαν πολίτες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, ξημερώματα της Παρασκευής, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Οίτης στο Περιστέρι.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, απεγκλώβισαν με ασφάλεια δύο γυναίκες.
Πρόκειται για μία 89χρονη με κινητικά προβλήματα που απεγκλωβίστηκε από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας και μία 69χρονη από τον πέμπτο όροφο. Επίσης μέσα από το φλεγόμενο διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε και ένα σκυλάκι.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε οχήματα με 15 στελέχη της Πυροσβεστικής που κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα.
Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα που διέμενε μέσα στο σπίτι λίγη ώρα μετά τη φωτιά τράπηκε σε φυγή.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται.
