Περιστέρι: Οδηγός ταξί όμηρος με «δόλωμα» γυναίκα – Τού έκλεψαν το ταξί

Pεριστατικό ομηρίας και ληστείας σημειώθηκε στην Αθήνα, όταν ένας 29χρονος οδηγός ταξί παγιδεύτηκε από μια γυναίκα με το πρόσχημα της ερωτικής συνεύρεσης, οδηγώντας τον σε ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Αθηνών.

Λίγο αργότερα, όπως αναφέρει η εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ, στο δωμάτιο εισέβαλε ένας ένοπλος άνδρας, κρατώντας τον οδηγό όμηρο για περίπου δυόμισι ώρες, με σκοπό να του αποσπάσει τα κλειδιά του οχήματος και διαφύγει με το ταξί.

Ο οδηγός, εμφανώς σοκαρισμένος, κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές μόλις απελευθερώθηκε. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, οργανώνοντας επιχείρηση με στόχο την ανάκτηση του οχήματος και τη σύλληψη των δραστών.

Με καθοδήγηση των αστυνομικών, ο ταξιτζής επικοινώνησε με τη γυναίκα, προσποιούμενος ότι επιθυμούσε να πάρει πίσω το ταξί. Εκείνη επέστρεψε στο ξενοδοχείο, όπου συνελήφθη επί τόπου από τις αρχές.

Ο ένοπλος συνεργός της, ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει με μοτοσικλέτα και μέχρι στιγμής παραμένει ελεύθερος. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε ενεργό ρόλο στην παγίδευση του οδηγού και να λειτουργούσε ως «δόλωμα».