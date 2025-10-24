Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία έξω από κλαμπ

Την προφυλάκιση του 24χρονου για τη δολοφονία 37χρονου έξω από κλαμπ στο Περιστέρι αποφάσισαν οι ανακριτικές Αρχές.

Σύμφωνα με πλξηροφορίες του ΣΚΑΪ, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα δύο μέρες πριν και πως εκείνο το βράδυ είχε πάει να τον βρει για να λύσουν τη διαφορά. Ωστόσο, διαπληκτίστηκαν έντονα και τον μαχαίρωσε.

«Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 24χρονος τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) επιτέθηκε με μαχαίρι σε 37χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε ένα από τα κλαμπ της περιοχής, όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και βγήκε έξω για να μιλήσει.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο ωστόσο δεν τα κατάφερε, χάνοντας τη ζωή του λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο δράστης διέφυγε.

Οι δύο άνδρες πριν από μερικές εβδομάδες φαίνεται να είχαν έρθει ξανά στα χέρια, με τον 37χρονο και άλλα άτομα να χτυπούν το δράστη, ο οποίος δεν ξέχασε το συμβάν και όπως φαίνεται «απάντησε».

Περιστέρι: Το χρονικό της δολοφονίας

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα έναν 37χρονο αλλοδαπό, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή του Περιστερίου».

Όπως προέκυψε από την έρευνα ένας 24χρονος πλησίασε με τα πόδια ένα κατάστημα στο οποίο βρισκόταν ο 37χρονος και στη συνέχεια βγήκαν μαζί έξω.

Έπειτα ο 24χρονος επιτέθηκε στο θύμα με γροθιά στο πρόσωπο. Ο 37χρονος προσπάθησε να επιστρέψει στο κατάστημα τρέχοντας, ωστόσο ο δράστης τον ακολούθησε και του κατάφερε πολλαπλά τραύματα με αναδιπλούμενο μαχαίρι, πριν διαφύγει πεζός από το σημείο.

Επίσης στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής μετέβησαν στο σημείο και στο πλαίσιο της προανάκρισης, ταυτοποίησαν άμεσα τον 24χρονο ως δράστη της ανθρωποκτονίας και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 21-10-2025. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.