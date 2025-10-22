Εξιχνιάσθηκε η δολοφονία του 37χρονου στο Περιστέρι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα έναν 37χρονο αλλοδαπό, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή του Περιστερίου».

Όπως προέκυψε από την έρευνα ένας 24χρονος πλησίασε με τα πόδια ένα κατάστημα στο οποίο βρισκόταν ο 37χρονος και στη συνέχεια βγήκαν μαζί έξω.

Έπειτα ο 24χρονος επιτέθηκε στο θύμα με γροθιά στο πρόσωπο. Ο 37χρονος προσπάθησε να επιστρέψει στο κατάστημα τρέχοντας, ωστόσο ο δράστης τον ακολούθησε και του κατάφερε πολλαπλά τραύματα με αναδιπλούμενο μαχαίρι, πριν διαφύγει πεζός από το σημείο.

Επίσης στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής μετέβησαν στο σημείο και στο πλαίσιο της προανάκρισης, ταυτοποίησαν άμεσα τον 24χρονο ως δράστη της ανθρωποκτονίας και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 21-10-2025. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ποινική δίωξη στον 24χρονο

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν 37χρονο άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10).

Υπενθυμίζεται πως ο 24χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές, φέρεται να πήγε στο μαγαζί όπου βρισκόταν ο 37χρονος και να του ζήτησε να βγει έξω για να μιλήσουν. Το θύμα αρνήθηκε, όμως λίγη ώρα αργότερα βγήκε, έγινε τσακωμός και ο 24χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.