Περιστέρι: Θύμα διάρρηξης έπαθε έμφραγμα - «Έσκασε από τη στενοχώρια»

Κακοποιοί με καλυμμένα πρόσωπα εισβάλλουν ανενόχλητοι σε σπίτια στο Περιστέρι, όπως καταγράφεται σε βίντεο–ντοκουμέντο, φτάνοντας στο σημείο να ανάψουν μέχρι και το φως την ώρα της διάρρηξης.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, τέσσερις άνδρες μπήκαν σε ισόγειο σπίτι της περιοχής. Φορούσαν κουκούλες, κρατούσαν φακούς και με απύθμενο θράσος κινήθηκαν άνετα στον χώρο.

«Από τη μπροστινή βεράντα, πηδήξανε, σπάσανε τη μπαλκονόπορτα, την ανοίξανε με κατσαβίδι και μπήκανε», περιγράφει η κόρη θύματος διάρρηξης.

Με συντονισμένες κινήσεις οι δράστες χωρίστηκαν και διασπείρονταν στα δωμάτια του σπιτιού. «Πήγανε συγκεκριμένα, δηλαδή όπως είναι η ντουλάπα μέσα της κρεβατοκάμαρας, δεν πήγαν να ανοίξουν καν το φύλλο το αριστερό, καν το φύλλο το μεσαίο, ανοίξανε μόνο το δεξί και ένα συρτάρι, δύο», προσθέτει.

Από το σπίτι απέσπασαν χρυσά κοσμήματα με πολύτιμους λίθους, δύο συσκευές smartphone και ακόμη… το πιστολάκι μαλλιών.

Τραγική κατάληξη σε άλλη διάρρηξη

Σύμφωνα με το mega ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό στην ίδια περιοχή, με τραγική κατάληξη.

«Ήταν απόγευμα. Ανεβήκανε κανονικά μπροστά από τη βεράντα μας. Μπήκανε μέσα, αδειάσανε όλο το σπίτι… Τους είδε η γειτόνισσα, άρχισε να ουρλιάζει και αυτοί τα ακούσανε, πανικοβλήθηκαν, πηδήξανε από μπροστά πάλι. Τέσσερις άνδρες… Και φύγανε με ένα μαύρο αυτοκίνητο», περιγράφει το θύμα.

Όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι του, διαπίστωσε ότι οι διαρρήκτες είχαν αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό και ρολόγια αξίας. Ο 64χρονος άνδρας αισθάνθηκε έντονη δυσφορία και λίγες ημέρες αργότερα κατέληξε.

«Όταν έγινε η νεκροψία, ούτε εβδομάδα, έδειξε ότι ο άνθρωπος πέρασε ένα μικρό έμφραγμα πριν εβδομάδες και το μεγάλο έμφραγμα, οξύ έμφραγμα τώρα. Καταλάβατε; Ο άνθρωπος από τη στενοχώρια του, πώς να σας το πω… Έσκασε, στενοχωρέθηκε πάρα πολύ», σημειώνει συγγενής.