Περιστέρι: Ξυπόλητος άνδρας παρενοχλεί γυναίκες- Εισβάλλει σε καταστήματα

Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει η δράση ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε δύο γυναίκες στο Περιστέρι και τα Εξάρχεια.
Σύμφωνα με καταγγελίες, ο άνδρας κυκλοφορούσε ξυπόλυτος και εκτιμάται ότι μετακινούνταν με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Θηβών, όταν μια κοπέλα αντιλήφθηκε ότι ο άνδρας την ακολουθούσε ενώ κατευθυνόταν σε κατάστημα αισθητικής για το προγραμματισμένο της ραντεβού. Ο ίδιος εισήλθε στο κατάστημα, με υπάλληλο να παρεμβαίνει άμεσα ώστε να απομακρυνθεί και να προστατευτεί η κοπέλα.
Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η δεύτερη καταγγελία στα Εξάρχεια, σύμφωνα με την οποία ο άνδρας ακολούθησε μια γυναίκα μέχρι τον χώρο εργασίας της.
Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η πόρτα του κτιρίου έκλεινε αργά, κατάφερε να εισέλθει και να ανέβει στα γραφεία.
Η γυναίκα, αρχικά θεωρώντας ότι πρόκειται για συνάδελφο, αντιλήφθηκε σύντομα την πραγματικότητα και, μαζί με συνεργάτιδά της, τον απομάκρυναν. Ο άνδρας αποχώρησε κατεβαίνοντας τα σκαλιά χαμογελαστός, στέλνοντας φιλάκια. Η γυναίκα πρόλαβε να τον φωτογραφίσει από το παράθυρο.
Ο δράστης κυκλοφορεί ξυπόλητος και φοράει ένα γκρι τζιν παντελόνι και μια κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα.
Οι αρχές έχουν ενημερωθεί για τα περιστατικά.
