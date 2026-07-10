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Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε πνιγεί με τροφή στη Ρόδο

Το μωρό είχε μεταφερθεί εσπευσμένα από τη Ρόδο στην Αθήνα, αλλά δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή καθώς είχε μείνει πολύ ώρα χωρίς οξυγόνο.

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Νοσοκομείο Παίδων
Στιγμιότυπο από το νοσοκομείο Παίδων | ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Πέθανε το 10 μηνών βρέφος, το οποίο είχε μεταφερθεί εσπευσμένα από τη Ρόδο στην Αθήνα, μετά από πνιγμονή

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε στις 04:30 τα ξημερώματα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το βράδυ της Πέμπτης, όταν το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρόδου έπειτα από πνιγμονή κατά τη διάρκεια σίτισης.

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό του και να το επαναφέρουν, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του.

Εξαιτίας της κρισιμότητας της υγείας του, αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Παρά τις προσπάθειες που συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής και μετά την άφιξή του, το βρέφος υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

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