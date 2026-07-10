Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Ρόδου, έπειτα από πνιγμό από τροφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το βρέφος έφτασε στα Επείγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό του.

Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επείγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.